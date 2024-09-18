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В стране и мире

Российский депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

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Российский депутат Михаил Матвеев показал цены в столовой Государственной Думы (ГД). Соответствующие кадры он разместил в Telegram-канале.

«По многочисленным просьбам трудящихся. Не ожидал, что интерес к ценам в думском магазине и столовой не меркнет ни перед чем. Изучайте!» — иронично подписал политик.

Так, среди самых дорогих блюд в перечне опубликованного меню числились телячьи щечки в брусничном соусе с гратеном из картофеля и вялеными томатами за 1200 рублей. Кроме того, в списке были мурманская треска с редисом и мятным дзадзыки стоимостью 1100 рублей и треска мисо с лапшой из цукини за 1000 рублей.

В то же время самыми бюджетными позициями оказались отварная сосиска (88 рублей), сельдь с яйцом и зеленым горошком (93 рубля) и молочная пшенная каша (94 рубля).

Помимо этого, Матвеев также посетил думский магазин и показал на видео цены на товары. Он снял крымское пиво, которое оценили в 150 рублей, мини-торт «Наполеон» — 550 рублей, а также мармелад за 155 рублей. В ролике депутат также продемонстрировал большое количество других продуктов и ценники на них.

В ноябре 2021 года депутата Виталия Милонова разочаровали еда и кофе в буфете Госдумы. Он признался, что во время обеденного перерыва вместо буфета посещает другие кафе вблизи Госдумы или покупает шаверму.

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Источник — lenta.ru
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