В Риге поддержали снос памятной доски Пушкину

13.09.2024 | 17:14

Совет по памятникам Рижской думы поддержал снос памятной доски русскому поэту Александру Пушкину в столице Латвии. Об этом сообщает телеканал TVNET.

Инициатором демонтажа монумента является Центр общественной памяти. Кроме того, будут убраны памятный бюст музы Пушкина Анны Керн и мемориальная доска Петру I.

Как указали в совете, «бич советской идеологии» не стоит стирать из памяти общества. По этой причине демонтированные монументы нужно сохранить как свидетельство истории.

В мае 2023 года в Риге перенесли памятник Пушкину. Его поместили на склад из парка Кронвальда. Затем планировалось передать монумент музею союза художников Латвии для хранения и будущей экспозиции.

3 марта того же года совет по памятникам Рижской думы высказался за перенос памятника, а в апреле идею его перемещения поддержала думская коалиция.