У постоянно падающего трехлетнего мальчика нашли неизлечимую болезнь

13.09.2024 | 17:15

Джейд Скидмор из Великобритании рассказала, что у ее сына нашли неизлечимую болезнь после того, как мальчик начал постоянно падать и спотыкаться. Ее историю опубликовало The Sun.

Джейж стала замечать, что ее сын постоянно спотыкается и падает, когда мальчику было три года. «Он не мог нормально ходить. Когда ему исполнилось четыре, он просто постоянно падал. Обследование показало, что уровень белка, содержащегося в мышцах, в разы превышает норму. У сына диагностировали мышечную дистрофию Дюшенна — заболевание, при котором ослабевают скелетные и сердечные мышцы», — рассказала женщина.

Проведенный после этого генетический анализ показал, что ген болезни мальчику передала мать. С тех пор Джейд считает себя виновницей случившегося с сыном.

Всего через два года после постановки диагноза мальчик перестал ходить из-за мышечной слабости в ногах. Он ежедневно принимает стероиды для мышц и препараты для сердечно-сосудистой системы. Врачи предупредили, что со временем у него появятся проблемы с сердцем, жить ему осталось не более десяти лет.

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