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В стране и мире

Умерла звезда «Зачарованных»

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Американская актриса Шеннен Доэрти умерла в возрасте 53 лет. Об этом сообщает People.

«С тяжелым сердцем я подтверждаю кончину актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы. Преданная дочь, сестра, тетя и подруга была окружена своими близкими, а также собакой Боуи», — заявила публицист Доэрти Лесли Слоун.

В 2015 году врачи обнаружили у звезды популярных телесериалов «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз 90210» рак груди. Актрисе сделали мастэктомию, а также провели лучевую и химиотерапию.

В 2017 году она объявила о ремиссии заболевания, но в феврале 2020 года медики диагностировали рак молочной железы четвертой стадии. Через три года ситуация ухудшилась. Рак дал метастазы в головной мозг.

Ранее стало известно о кончине звезды киносаги «Голодные игры». Актер Дональд Сазерленд умер на 89-м году жизни.

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Источник — lenta.ru
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