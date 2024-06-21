20-летняя россиянка с туберкулезом заразила воспитанников в детсаду

21.06.2024 | 13:21

Жительница села Чаа-Холь в Тыве с туберкулезом заразила девять воспитанников в детском саду «Солнышко». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

20-летняя россиянка скрыла ото всех болезнь и продолжила работать в дошкольном учреждении. В результате там вспыхнула инфекция.

В отношении сотрудницы возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

До этого стало известно, что в Кургане воспитатели детского сада во время прогулки на территории учреждения потеряли четырехлетнего мальчика. Сам дошкольник рассказал, что уже на улице сам подошел к незнакомому мужчине и попросил отвести его домой.

Впоследствии воспитателя, допустившего нарушение, уволили.

Похожий случай произошел в подмосковном Красногорске. Там воспитатели частного детского потеряли на прогулке девочку. Ребенка, пытавшегося самостоятельно перейти дорогу, заметили на улице прохожие, которые и отвели малышку обратно в дошкольное учреждение.