Сетевое издание|18+|Пятница|21 июн 2024|13:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

20-летняя россиянка с туберкулезом заразила воспитанников в детсаду

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница села Чаа-Холь в Тыве с туберкулезом заразила девять воспитанников в детском саду «Солнышко». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

20-летняя россиянка скрыла ото всех болезнь и продолжила работать в дошкольном учреждении. В результате там вспыхнула инфекция.

В отношении сотрудницы возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

До этого стало известно, что в Кургане воспитатели детского сада во время прогулки на территории учреждения потеряли четырехлетнего мальчика. Сам дошкольник рассказал, что уже на улице сам подошел к незнакомому мужчине и попросил отвести его домой.

Впоследствии воспитателя, допустившего нарушение, уволили.

Похожий случай произошел в подмосковном Красногорске. Там воспитатели частного детского потеряли на прогулке девочку. Ребенка, пытавшегося самостоятельно перейти дорогу, заметили на улице прохожие, которые и отвели малышку обратно в дошкольное учреждение.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте