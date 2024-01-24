Волки, напавшие на людей в России, заражены зомби-вирусом, считают местные жители. Что это такое и чем он опасен?

24.01.2024 | 16:12

У волков, напавших на людей в Курганской области, заподозрили хроническую изнуряющую болезнь — прионную инфекцию, которая поражает нервную систему. До сих пор от нее страдали лишь олени, однако специалисты не раз предупреждали об угрозе заражения других животных и даже людей. О случаях распространения этой болезни в России не сообщалось.

ВОЛК НАПАЛ НА ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК И ЗАГРЫЗ ЖЕНЩИНУ

В Курганской области волк зашел в поселок-курорт «озеро Медвежье» и напал на четверых человек. Троим получившим травмы местным жителям оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает. Одну из пострадавших врачи спасти не смогли.

«Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками проводят профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ», — глава Петуховского муниципального округа Курганской области Антон Волков.

Один из очевидцев рассказал «Газете.Ру», что волков было не меньше трех. По его словам, женщину растерзали сразу два хищника. Затем они напали на трех собак, но одна из них дала им отпор. После этого волк набросился еще на одну женщину, которая выглянула из дома на шум, и покусал ей руки.

Следующей жертвой нападения стал мужчина. Волк схватил его за руку и повалил на землю, искусав предплечье и ноги. На помощь пострадавшему пришел племянник очевидца, с которым беседовала «Газета.Ру». Он взял лопату и несколько раз ударил ею зверя. «Кое-как отогнал волка от этого парня, — утверждает очевидец. — Волк накинулся уже на [племянника] Костю. Цапнул за ноги, за руки, потом отбежал. Ребята успели на забор забраться».

ОЧЕВИДЦЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ВОЛКИ ВЕЛИ СЕБЯ СТРАННО

«Известия» пишут, что очевидцы обратили внимание на «стеклянные глаза и невменяемое поведение» волков. Местные жители подозревают, что хищники могли заразиться хронической изнуряющей болезнью (CWD), которую вызывают прионы — аномальные белки, поражающие головной мозг и нервную систему.

Когда прионы проникают в мозг, зараженные животные становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнут. Их отличает пустой бессмысленный взгляд, из-за которого CWD и прозвали болезнью оленей-зомби, или зомби-вирусом.

До недавнего времени хроническая изнуряющая болезнь поражала только чернохвостых оленей и родственных им животных

Сейчас через Курганскую область проходит миграция диких косуль, относящихся к тому же семейству, что и чернохвостые олени. По мнению местных жителей, волк мог заразиться, когда съел зараженную косулю.

О миграции диких животных с приграничных территорий, начавшейся в 2024 году, предупреждал глава Зауралья Вадим Шумков. Он призвал местных жителей быть внимательнее в темное время суток.

ХРОНИЧЕСКАЯ ИЗНУРЯЮЩАЯ БОЛЕЗНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Хроническая изнуряющая болезнь опасна, неизлечима и всегда заканчивается летальным исходом. Остановить ее распространение крайне трудно: патоген может годами сохраняться в грязи или на поверхностях и способен выдержать радиацию, нагревание до 600 градусов, обработку формальдегидом и другими дезинфицирующими средствами.

Известных случаев заражения людей или домашнего скота пока нет, о случаях распространения этой болезни в России также не сообщалось. В конце 2023 года первых оленей, пораженных этой инфекцией, заметили в Йеллоустонском национальном парке в США.

Эпидемиологи не исключают, что хроническая изнуряющая болезнь может перекинуться на другие виды, в том числе на людей. Они проводят аналогию с коровьим бешенством — еще одним прионным заболеванием, которое появилось у животных, но представляет опасность и для человека.

«Вспышка коровьего бешенства в Великобритании демонстрирует, как в одночасье все может пойти кувырком, когда болезнь, например, перекинется со скота на людей. В данном случае речь идет о потенциальной возможности, что произойдет что-то подобное. Никто не говорит, что это непременно случится, но важно, чтобы люди были к этому готовы», — отметил эпидемиолог Кори Андерсон.

Один из возможных сценариев, ведущих к заражению людей, связан с употреблением больных животных в пищу. По некоторым оценкам, в 2017 году американские охотники подстрелили и съели от 7 до 15 тысяч больных оленей, и с тех пор эта цифра каждый год росла на 20 процентов. Появление хронической изнуряющей болезни в Йеллоустоне могло ускорить этот процесс.