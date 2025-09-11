Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|09:57
В стране и мире

Россиянка покрылась красными пятнами из-за животной находки в квартире

Россиянка покрылась красными пятнами и начала страдать от чесотки из-за животной находки в квартире. К ней пробралась летучая мышь. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot проверка».

По данным издания, девушка два дня мучилась с несвойственной ей аллергией. Когда она решила сделать генеральную уборку дома, то заметила на полу шарики, похожие на помет грызунов.

Она удивилась, поскольку мышей и крыс в жилище никогда не было. Подойдя к окну, россиянка заметила на шторе большое черное пятно. Оказалось, что наверху сидела летучая мышь, которая и стала причиной недомогания девушки.

Когда животное исчезло, аллергия прошла.

Ранее стало известно, что летучая мышь попала в квартиру жителей Новосибирска. Тогда животное спряталось от кота в игрушках на окне.

До этого в Новосибирске летучие мыши начали массово залетать в квартиры.

Источник — lenta.ru
