Россиянка покрылась красными пятнами из-за животной находки в квартире

11.09.2025 | 12:00

Россиянка покрылась красными пятнами и начала страдать от чесотки из-за животной находки в квартире. К ней пробралась летучая мышь. Об этом сообщил Telegram-канал «Shot проверка».

По данным издания, девушка два дня мучилась с несвойственной ей аллергией. Когда она решила сделать генеральную уборку дома, то заметила на полу шарики, похожие на помет грызунов.

Она удивилась, поскольку мышей и крыс в жилище никогда не было. Подойдя к окну, россиянка заметила на шторе большое черное пятно. Оказалось, что наверху сидела летучая мышь, которая и стала причиной недомогания девушки.

Когда животное исчезло, аллергия прошла.

Ранее стало известно, что летучая мышь попала в квартиру жителей Новосибирска. Тогда животное спряталось от кота в игрушках на окне.

До этого в Новосибирске летучие мыши начали массово залетать в квартиры.