В стране и мире

Мишустина попросили ввести в России полный сухой закон

В России следует ввести полный сухой закон, включающий запрет на продажу алкоголя в магазинах, точках общественного питания, в том числе ресторанах и барах. С такой просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратилась общественная организация «Отцы рядом», сообщает Life.

По мнению председателя организации Ивана Курбакова, ограничительная мера должна носить временный характер, то есть пить нельзя будет только на период военных действий.

«Специальная военная операция - это период, требующий максимальной мобилизации всех ресурсов общества, включая нравственные, духовные и физические силы граждан. Алкоголь, как известно, ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность, что может негативно сказаться на боеспособности армии, трудовой активности граждан и социальной стабильности» , - объяснил свою позицию общественник.

Курбаков напомнил, что в мировой и российской истории были прецеденты подобных запретов, и тогда они позволяли снижать уровень преступности и поддерживать боевой дух.

Для нарушителей запрета глава организации «Отцы рядом» предлагает ввести штрафы в размере 50-100 тысяч рублей в случае физических, 200-500 тысяч рублей для должностных и от 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Также он считает необходимым начать широкомасштабную информационную кампанию о вреде алкоголя и организовать альтернативные спортивные и культурные мероприятия для граждан.

Ближе всего к введению сухого закона в России подошла Вологодская область. По инициативе губернатора Георгия Филимонова, с марта купить спиртное в регионе в будний день в магазинах можно только с 12:00 до 14:00. По оценкам журналистов, такая мера привела к стремительному росту подпольных продаж спиртного, его подорожанию и, возможно, росту потребления. Сам чиновник утверждает, что результатом ограничений стало сокращение продаж алкоголя.

Источник — lenta.ru
