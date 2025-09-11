Раскрыта новая опасная схема мошенников

11.09.2025 | 12:07

Мошенники в сентябре будут атаковать россиян предложениями сохранить высокие ставки по вкладам и выгодно инвестировать свои деньги. Эту новую схему обмана раскрыли эксперты компании Bi.Zone в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«На фоне сентябрьского заседания (состоится 12 сентября, - прим. «Ленты.ру») Центробанка России, на котором запланировано обсуждение ключевой ставки, прогнозируется рост фишинговой активности с предложением выгодных инвестиций и вкладов. Предыдущий всплеск пришелся на июнь-июль 2025 года, когда ожидалось решение по понижению ключевой ставки», - отметили в компании.

По данным аналитиков Bi.Zone, в начале и середине лета 2025 года в доменной зоне .ru резко увеличилось количество ресурсов, посвященных инвестициям и выгодным вкладам. В частности, в июне было зарегистрировано 724 домена, в названиях которых фигурируют слова «вклад» или «инвестиции», а в июле - 693. Эти показатели, по оценкам экспертов компании, более чем вдвое превышают обычные показатели. При этом всплески активности совпадают с датами проведения заседаний по ключевой ставке.

Специалисты отметили, что распознать мошеннический сайт часто бывает непросто. «Поэтому необходимо сохранять бдительность и помнить, что злоумышленники следят за информационной повесткой и используют ее в своих интересах, особенно если новости связаны с крупными и известными организациями, а также государственными регуляторами», - констатировал руководитель Bi.Zone Brand Protection Дмитрий Кирюшкин.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали маскировать фишинговые ресурсы под сайты, на которых можно оформить субсидии. На этих площадках мошенники обещают россиянам выплаты в размере 45 тысяч рублей под предлогом «государственной поддержки».