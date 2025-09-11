Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|09:58
В России стали массово закрываться автосалоны

С начала года в России стали массово закрываться автосалоны. Об этом со ссылкой на исследование «Яндекс Карт» сообщает Forbes.

К 1 сентября число автомобильных салонов в среднем сократилось на девять процентов, но в ряде городов-миллионников падение достигает 30 процентов. Тенденцию объясняют низким спросом, высокими ставками по кредитам и ценами на новые автомобили, которые продолжают расти из-за индексации утильсбора, высокого уровня инфляции и перехода клиентов к сберегательной модели поведения и открытию вкладов.

Чаще всего закрывались автосалоны в Ростове-на-Дону (минус 29,3 процента), Воронеже (минус 18,8 процента), Волгограде и Самаре (минус 18,3 и 18,2 процента соответственно), а также в Красноярске (минус 17,2 процента). Не избежали этого и крупнейшие рынки - в Москве закрылись 11,1 процента автосалонов, а в Санкт-Петербурге - 17,6 процента.

Закрытие салонов и сокращение издержек стали новой нормой, отметила генеральный директор «Рольф» Светлана Виноградова.

«Недостаточный объем продаж, низкая удельная доходность, дорогое финансирование операционных потребностей, ежемесячный рост стоимости привлечения клиента - все эти факторы и привели к минусовой доходности. Многие дилеры столкнулись с тем, что привычная модель "открыл шоурум, продал авто, заработал" больше не действует». - пояснила она.

По данным «Автостата», за первый квартал 2025 года было расторгнуто 154 дилерских контракта, большинство из них - на китайские бренды. Во втором квартале расторгли 378 дилерских контрактов. Больше всего дилеров потеряли китайские бренды - Kaiyi (30), Dongfeng (24), XCITE (20), JAECOO (16), BAIC (15). По данным «АвтоБизнесРевю», в пятерку по числу закрытых в течение первого полугодия 2025-го дилерских центров вошли Li Auto (43), Bestune (38), Kaiyi (30), Dongfeng (29) и BAIC (27).

Ранее глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предупредил, что китайские концерны будут ждать неоднозначные перспективы в случае возвращения в Россию ушедших из страны автогигантов. С одной стороны, россияне перешли на китайские автомобили вынужденно, так как привычные многим западные, японские и южнокорейские бренды оказались после 2022 года недоступными для большинства граждан. С другой, китайский автопром заметно прибавил за последнее время, и на его фоне те же Toyota или Lexus, официальные поставки которых в РФ запрещены, выглядят «настоящими анахронизмами» и не выдерживают конкуренции с новинками из КНР.

Источник — lenta.ru
