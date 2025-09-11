В России предложили создать сеть мужских консультаций

11.09.2025 | 16:20

В России нужно открыть сеть мужских консультаций. С таким предложением выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова приводит Daily Storm в Telegram.

Необходимость этого политик обосновала ухудшением демографических показателей.

По ее словам, контролировать репродуктивное здоровье должны не только женщины, но и мужчины.

Матвиенко уточнила, что в ряде регионов, в частности в Москве, подобная практика уже существует.

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал местных мужчин унести жен в спальни и заняться наполнением детских садов. Об этом он заявил на открытии отремонтированного дошкольного учреждения вместимостью до 280 воспитанников.