В России предложили создать сеть мужских консультаций

В России нужно открыть сеть мужских консультаций. С таким предложением выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова приводит Daily Storm в Telegram.
Необходимость этого политик обосновала ухудшением демографических показателей.
По ее словам, контролировать репродуктивное здоровье должны не только женщины, но и мужчины.
Матвиенко уточнила, что в ряде регионов, в частности в Москве, подобная практика уже существует.
Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал местных мужчин унести жен в спальни и заняться наполнением детских садов. Об этом он заявил на открытии отремонтированного дошкольного учреждения вместимостью до 280 воспитанников.
