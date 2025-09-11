Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|09:57
В стране и мире

Россияне стали реже покупать сливочное масло

В январе-июле 2025 года продажи сливочного масла в России упали на 14,7 процента в годовом выражении. О том, что продукт стали покупать реже, со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен» сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики NTech объясняют снижение продаж масла в рознице его подорожанием - согласно информации Росстата, цены на масло в начале сентября выросли до 1,2 тысячи рублей за килограмм (плюс 38 процентов с января 2024 года и плюс 22,2 процента год к году).

По словам зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов) Дмитрия Леонова, причина роста цен кроется в увеличении себестоимости производства - сырое молоко за год подорожало на 23,1 процента, а вместе с ним увеличиваются расходы на услуги складов, логистику и различные ингредиенты.

Как заявил гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов, объемы производства сливочного масла за первую половину 2025-го выросли на 4,2 процента, до 201 тысячи тонн. В то же время, учитывая снижение продаж, запасы масла на складах растут. Такая тенденция позволит стабилизировать цены и в итоге приведет к росту потребления, допустил он.

Глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов ранее заявил о массовом уничтожении поголовья скота в России. Крупные хозяйства не имеют денег содержать животных и пастбища, в результате чего избавляются от них - это приводит к сокращению производства натурального сливочного масла, поэтому российские производители переходят на заменитель.

lenta.ru
