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В стране и мире

В России ребенка частично парализовало после насморка

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Десятилетнюю школьницу из Сургута частично парализовало после насморка. Об этом сообщается на сайте сургутской клинической травматологической больницы.

«Все начиналось с обычного насморка при ОРЗ. Несмотря на проводимое лечение на амбулаторном этапе воспалительный процесс прогрессировал, и ребенок был госпитализирован. В отделении оториноларингологии СОКБ очищали пазухи с помощью дренирования», — сообщила главный детский нейрохирург Югры Елена Богословская.

По ее словам, гной проник в головной мозг и глазницу девочки, из-за чего у пациентки парализовало руку и ногу, а также начал закрываться глаз. Врачи провели ребенку операцию — они удалили гнойный очаг из полости черепа и смогли предотвратить дальнейший отек головного мозга.

Сейчас школьница идет на поправку, движения в ее теле восстанавливаются. У пациентки прошли головные боли, зрение не пострадало.

Ранее, в июле 2023 года, в Нижегородской области бабушка дала трехлетнему внуку транквилизаторы, из-за чего ребенка парализовало. Мать мальчика предполагала, что лекарства мог принести в дом ее брат, который ранее лечился в психоневрологической больнице.

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Источник — lenta.ru
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