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В стране и мире

Выкидывать искусственные елки в России обяжут по-новому

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C 2025 года производителей искусственных новогодних елок в России обяжут отвечать за их утилизацию - сдавать отслужившие изделия на переработку или уплачивать экосбор за продукцию. О новых правилах выкидывания праздничных деревьях рассказали в Российском экологическом операторе (РЭО), сообщают «Известия».

Норматив утилизации для пластмассовых изделий, куда входят елки, в 2024 году будет на уровне нуля процентов. Далее он будет ежегодно повышаться на 10 процентов, и к 2034 году достигнет 100 процентов, рассказали в операторе. За каждую тонну неутилизированных производитель должен будет заплатить 3844 рубля. Одна тонна - это примерно 200 пластиковых деревьев. Значит, экосбор за одну искусственную елку весом 5 килограммов составит около 20 рублей.

«В 2025 году при текущих параметрах цены на эту продукцию вырастут не более чем на 0,06 процента, что потребители вряд ли заметят. Добавление пластиковых елок в РОП (расширенную ответственность производителей - прим. «Ленты.ру») позволит стимулировать компании создавать системы сбора полимерных елок и централизованно направлять их на переработку, в итоге на полигонах будет меньше этой продукции», - пояснил глава РЭО Денис Буцаев.

В РЭО считают, что нововведение также станет стимулом для поиска альтернатив елкам из ПВХ, чтобы снизить экосбор. В операторе подчеркнули, что этот материал сложно перерабатывать - зачастую их просто отправляют на полигоны.

Ранее россиянам напомнили правила утилизации живых елок. Такие деревья не следует выбрасывать в мусорный бак - они будут активно выделять углекислый газ и загрязнять планету. Лучше сдать ель на переработку в специальные пункты приема, которые есть в большинстве крупных городов.

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Источник — lenta.ru
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