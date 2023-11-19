Российский врач высказался о смертельной дозе энергетика

19.11.2023 | 12:21

Стимулирование организма энергетиками - это опасно, рассказала эндокринолог МНОЦ МГУ им. Ломоносова, профессор Зухра Павлова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о смертельной дозе напитка.

«Энергетик - это вещество, которое заставляет организм человека работать на предельных мощностях. Когда мы устаем, это же защитная реакция, чтобы мы не сорвали какие-то наши механизмы, чтобы мы себе не навредили. Когда мы пьем энергетики, мы это блокируем для того, чтобы функционировать дальше», - сообщила Павлова.

По словам специалиста, в зависимости от особенностей человека любая доза может быть смертельной.

«Есть такая особенность как аневризма - аневризма сосудов головного мозга, аневризма аорты - это выпячивание стенки сосуда, появляется как дополнительная ниша. И вот это выпячивание - это слабое место. Если там чуть побольше давление или больше гормонов, которые заставляют эти сосуды сжиматься или разжиматься, может произойти разрыв этой аневризмы и человек погибнет», - заключила она.

Ранее нутрициолог, диетолог Елена Свиридова рассказала, что стакан свежевыжатого цитрусового сока способен взбодрить не меньше, чем чашка кофе. К тому же, по словам специалиста, при регулярном употреблении сок улучшает иммунитет и укрепляет сосуды. Из-за этого кровь лучше приливает к мозгу и запускает его активную работу.