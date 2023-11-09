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В стране и мире

Врач объяснила сильную тягу к фастфуду

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Содержащийся в блюдах фастфуда усилитель вкуса вызывает привыкание, предупредила эндокринолог Анастасия Синицына. Сильную тягу к вредной пище врач объяснила в комментарии для «Известий».

В большом количестве усилители вкуса воздействуют на организм как наркотик, объяснила Синицына. Из-за этого человеку хочется все больше и чаще есть фастфуд, чем он наносит вред здоровью.

Также, по словам гастроэнтеролога, обычно фастфуд запивают сладкой газировкой, содержащей огромное количество сахара. Эта привычка стимулирует активную выработку инсулина.

«Чем больше сахара, тем больше инсулина, тем больше потребность в быстрых углеводах, - объяснила Синицына. - В итоге вырабатывается столько инсулина, что организм теряет к нему чувствительность. Так развиваются инсулинорезистентность и сахарный диабет. К тому же большая выработка инсулина постепенно блокирует центр насыщения, расположенный в головном мозге. Человек постоянно чувствует голод и тягу к сладкому».

Напоследок врач обратила внимание, что в фастфуде присутствуют красители, вызывающие проблемы с вниманием у детей, консерванты, провоцирующие проблемы с кишечником и иммунитетом, а также бромат калия - вещество, увеличивающее риск развития опухолей.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала одну из главных причин мировой эпидемии ожирения. Она отметила, что люди стремительно набирают вес из-за увлечения сладкими газированными напитками.

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Источник — lenta.ru
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