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В стране и мире

В России начнут производить текилу

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Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» получил лицензию правительства Мексики на производство текилы в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владельца предприятия Павла Победкина.

По словам бизнесмена, разрешение получали в течение года, а начало производства первой российской текилы запланировано на второй квартал 2024 года, когда вступит в силу ГОСТ, регламентирующий производство напитка.

Право на исключительное использование названия «текила» власти Мексики закрепили за собой во второй половине ХХ века. По закону страны только спиртной напиток из сока голубой агавы, произведенный в определенных регионах Мексики, может называться tequila. При этом напиток с содержанием агавы 49 процентов можно импортировать в виде дистиллята, который поставляется наливом, а впоследствии разливается в других странах. Для этого и нужна лицензия, которую никто из российских производителей до сих пор не получал.

В 2012 году Мексика решила запатентовать бренд в России и подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать название tequila и его русскоязычный вариант «текила» в рамках программы, предусматривающей взаимную защиту национальных алкогольных брендов. Текила входит в число зарубежных наименований, которым предоставлена правовая защита в России на основании места и региона происхождения.

Ранее стало известно, что за первые девять месяцев 2023 года в России сократились объемы производства водки и коньяка, а также в целом алкогольной продукции. Основной причиной такой динамики эксперты назвали запрет на поставки российского алкоголя в страны Запада, сокративший экспортную выручку на треть.

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Источник — lenta.ru
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