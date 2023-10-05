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В стране и мире

Психолог расшифровала значение популярных у учителей фраз

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Учителя часто используют однотипные, знакомые каждому школьнику фразы, такие как «лес рук» и «звонок для учителя». Психолог и академический директор онлайн-школы английского языка Skyeng Анастасия Екушевская рассказала «Ленте.ру» о том, какой смысл на самом деле педагоги вкладывают в самые известные фразы.

Учителя, по словам Екушевской, используют самые разнообразные выражения для управления классом, мотивации учеников, установления дисциплины, а также для выражения своего недовольства и разочарования.

«Некоторые фразы могут быть использованы для подчеркивания авторитета учителя, поддерживая его или ее роль как лидера и директора класса. Иногда учителя используют фразы, чтобы мотивировать или стимулировать учеников, показывая им, что они могут делать лучше, или предоставляя дополнительные возможности для успеха», — объяснила психолог.

Также, как рассказала Екушевская, учителя нередко используют популярные фразы, стремясь создать положительное и продуктивное обучающее пространство. А порой — пытаясь справиться с собственными эмоциями и реакциями. Чтобы ученики и их родители лучше понимали, что именно пытался донести до них педагог, психолог расшифровала самые распространенные выражения.

«Лес рук!»

Неужели никто не подготовился? Смелее, ребята, со всеми сложностями можно разобраться, главное — начать.

«Оценку мне тоже на двоих ставить?»

Я верю, что каждый из вас способен справиться самостоятельно. А проверить свои знания лучше, чем сейчас создать видимость, будто все в порядке, а потом провалить более трудное задание.

«А голову ты дома не забыл?»

Твое объяснение звучит странно. Или это правда такая удивительная рассеянность, или ты пытаешься меня обмануть. В любом случае постарайся быть ответственнее, пожалуйста.

«Сейчас рассажу эту сладкую парочку!»

Это здорово, что вам интересно вместе, но вы шумите и мешаете всему классу заниматься. Потерпите до перемены, пожалуйста, мне не хотелось бы вас разлучать.

«Давай ты проведёшь урок, а я сяду на твоё место и буду хихикать»

Поверь, учителем быть непросто. Я очень стараюсь, чтобы вы поняли эту тему, а ты то и дело сбиваешь меня и весь класс своими смешками. Прояви, пожалуйста, уважение ко мне и одноклассникам.

«Выйди и зайди нормально!»

Входя в класс посреди урока, ты в любом случае прерываешь чью-то мысль. Но когда делаешь это по общим правилам, то класс не так сильно отвлекается, как в случае с импровизацией.

«А сочинение за тебя Пушкин будет писать?»

Твои мысли — это твои мысли, и никто лучше тебя их не выскажет. Даже Александр Сергеевич. Постарайся научиться писать самостоятельно, это правда пригодится.

«Конечно, выражать заботу лучше всего спокойными и добрыми словами. Но, как и любому человеку, учителю бывает тяжело сохранять равновесие, когда его работу обесценивают невниманием или игнорированием общепринятых правил. В классе 30 человек, а у учителя всего 45 минут на объяснение темы. Хочется пожелать нашим педагогам сил и эмоциональной устойчивости, которая обязательно поможет в коммуникации с учениками», — заключила Екушевская.

Ранее выяснилось, что российские школы переживают дефицит учителей по физике и математике. Как ожидают в Российской академии образования, в 2029 году доля учителей моложе 30 лет в отечественных не будет превышать 6 процентов. Там также указали, что почти каждый четвертый учитель уходит из школы в первые пять лет работы.

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Источник — lenta.ru
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