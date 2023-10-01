На месте гибели Пригожина поставили памятник

01.10.2023 | 11:56

На месте гибели российского бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области поставили памятник. Фотографии мемориала появились в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера», который освещает новости частной военной компании предпринимателя.

На месте крушения частного джета появился камень. К нему прикреплена табличка с надписью «ЧВК Вагнер, отвага, родина, справедливость, честь, кровь».

Кто именно поставил монумент на этом месте, не уточняется. Кроме того, рядом с камнем возвышается черный флаг с рисунком черепа. На фотографии видно, что к месту уже возложили цветы.

На борту бизнес-джета Embraer, упавшего в Тверской области, находился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще один представитель руководства частной военной компании, Валерий Чекалов.

В качестве одной из версий крушения рассматривается «преднамеренное злодеяние», сообщали в Кремле.

Фото t.me/razgruzka_vagnera.