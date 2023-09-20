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В стране и мире

В России узаконят посуточную аренду жилья

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Посуточная аренда недвижимости в России станет законной. Это планируют прописать в Жилищном кодексе. Соответствующий проект Минстроя поддержал кабмин, пишут «Известия».

Из текста проекта следует, что собственник жилья вправе сдавать его на основании договора найма, в том числе краткосрочного, при условии «соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества» дома.

Таким образом статус посуточной аренды прояснится, после того как в 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы.

Однако проект требует серьезной доработки, поскольку в текущей версии не полностью решает существующие проблемы, уверен член комитата Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Например, нужно будет проработать меры воздействия на владельцев «нехороших» квартир, считает аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

Благодаря официальному разрешению рынок аренды станет более прозрачным, а налоговые поступления в бюджет увеличатся, заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. В текущем варианте законопроект не подразумевает жестких ограничений для предпринимательской деятельности, маржинальность которой в разы превышает долгосрочную аренду квартир, прокомментировал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

За последний год цены на посуточную аренду жилья в России подскочили на 15 процентов. Летом 2023 года средняя стоимость установилась на уровне в 4220 рублей за сутки, что на 15 процентов выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В среднем россияне бронируют жилье на трое суток и тратят на аренду 13,3 тысячи рублей.

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Источник — lenta.ru
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