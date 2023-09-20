Повышение заработной платы в бюджетной сфере - один из приоритетов «Единой России»

20.09.2023 | 13:44

Федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости - «Единая Россия» обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы. Партия уже внесла соответствующие законопроекты в нижнюю палату парламента, сообщает ER.ru.

В осеннюю сессию «Единая Россия» в Госдуме продолжит поддерживать участников СВО и членов их семей. В первую очередь рассмотрят законопроект о механизме государственного страхования добровольцев, которые заключили контракты с Вооруженными силами РФ. Сейчас добровольцы подлежат обязательному страхованию за счет федерального бюджета. Но механизма реализации этой нормы нет.

После принятия документа будут регламентированы основания, условия и порядок обязательного госстрахования добровольцев по аналогии с тем, как сейчас это действует в отношении военнослужащих.

Также рассмотрят законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Компании смогут получать льготы.

Приоритетным для «Единой России» является законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы. Сейчас льготой можно пользоваться только лично. Изменение данной нормы поддерживает правительство.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект партии о расширении волонтерской деятельности и ее поддержке. Он определит круг участников волонтерской деятельности, закрепит за ними право на медобследование, обучение, учет их работы при поступлении в вузы.

До 1 октября правительство внесет в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Работу над ним «Единая Россия» уже ведет с кабмином - в документе заложены все социальные положения народной программы партии.

«Все социальные обязательства в бюджете-2024/2026 возрастут. По инициативе президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача «Единой России» - обеспечить неукоснительное исполнение этого решения», - отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Он также напомнил, что с 2024-го ежегодно будет индексироваться пособие по безработице. Его во втором и третьем чтениях рассмотрят в октябре.

Помимо этого, в осеннюю сессию Госдума рассмотрит инициативу рабочей группы по СВО об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа.

Как ранее отмечал глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, текущая редакция КоАП серьезно мотивирует всех должностных лиц госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу. За нарушение условий госконтракта по ГОЗ им грозит денежный штраф, а в особых случаях - уголовная ответственность.