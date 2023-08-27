В России перестанут выдавать один вид ипотеки

27.08.2023 | 11:45

Уполномоченные банки временно приостановят выдачу сельской ипотеки. О решении по поводу одного кредита на жилье сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства России.

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12 процентов и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе», - говорится в сообщении.

Действие программы планируют возобновить после изменения экономической ситуации.

Изначально сельская ипотека предусматривала получение кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1 до трех процентов годовых.

Ранее в Минфине заявили, что ставку по льготным ипотечным программам, после поднятия ключевой ставки, сохранят на уровне восьми процентов. Резкое ужесточение монетарной политики - это временная мера и в будущем ставку понизят.