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В стране и мире

В России перестанут выдавать один вид ипотеки

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Уполномоченные банки временно приостановят выдачу сельской ипотеки. О решении по поводу одного кредита на жилье сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства России.

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12 процентов и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе», - говорится в сообщении.

Действие программы планируют возобновить после изменения экономической ситуации.

Изначально сельская ипотека предусматривала получение кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1 до трех процентов годовых.

Ранее в Минфине заявили, что ставку по льготным ипотечным программам, после поднятия ключевой ставки, сохранят на уровне восьми процентов. Резкое ужесточение монетарной политики - это временная мера и в будущем ставку понизят.

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Источник — lenta.ru
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