Россиянам назвали простые способы найти бюджетные туры за границу

13.08.2023 | 15:40

Россиянам перечислили несколько простых способов найти бюджетные туры за границу. В турагентстве Pegas Touristik поделились советами с РИА Новости.

Так, по словам менеджера компании Марины Петровой, организовать заграничную поездку получится дешевле в низкий сезон. На традиционных пляжных направлениях он начинается зимой, после новогодних и майских праздников. Отмечается, что в Турцию выгоднее поехать получится в октябре и ноябре, в Египет - в феврале, а в Объединенные Арабские Эмираты - летом.

Среди других способов экономии названы выбор гибких дат при бронировании, покупка горящих туров и так называемых «туров по фортуне». Туристам предлагается при приобретении путевки зафиксировать звездность отеля и тип питания, при этом до момента заезда не зная название и местоположение места проживания. Источник отмечает, что экономия при покупке такого тура достигает 15-20 процентов.

Кроме того, путешественникам порекомендовали при бронировании авиабилетов рассмотреть все варианты перелетов, а не только те, которые предлагают в турагентстве. Иногда вылет в ночное время будет на несколько тысяч дешевле, чем в утреннее или дневное.

Ранее россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Турции - для экономии на поездке туристам посоветовали приобретать пакетные туры, а не снимать жилье и прилетать в страну самостоятельно. По словам эксперта по туризму, профессора Финансового университета Александра Бандурина, путевки на курорты республики, купленные у туроператоров, обходятся дешевле, чем самостоятельно организованное путешествие.