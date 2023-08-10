Россияне описали жилье мечты

10.08.2023 | 09:48

Россияне больше всего хотели бы жить в собственных домах или коттеджах. Свое жилье мечты они описали в рамках совместного исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», передает РИА Новости.

В опросе приняли участие свыше 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек.

Так, 41 процент из них назвал жильем мечты загородный дом. 19 процентов респондентов хотели бы жить в большой квартире в центре города. 13 процентов предпочли бы большую квартиру вдали от центра, в таком же районе 11 процентов хотели бы приобрести более компактное жилье. Для девяти процентов опрошенных подойдет маленькая квартира в центре, для четырех — таунхаус.

Что касается доступности жилья, то 62 процента опрошенных заявили, что не считают его таковым в своем регионе. При этом на Урале показатель оказался выше — 28 процентов. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на Дальнем Востоке подобную точку зрения разделяют по 12 процентов респондентов.

Ранее из исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» стало известно, что большинство россиян мечтают о квартире или доме площадью не менее 100 квадратных метров.