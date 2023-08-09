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В стране и мире

Россиянам назвали профессии с пенсиями выше 30 тысяч рублей

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Получать пенсию свыше 30 тысяч рублей в России смогут работники целого ряда профессий. Об этом заявила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в интервью «Прайм».

В первую очередь эксперт упомянула госслужащих со стажем не менее 18,5 года (а в 2024 году — не менее 19 лет), при условии, что их средняя зарплата превышала 70 тысяч рублей. Для таких сотрудников при достижении выслуги лет пенсия составит 45 процентов от среднего заработка, а каждый следующий год работы прибавит еще 3 процента, объяснила Григорьева.

Также экономист назвала военных, служивших в горячих точках, — такие граждане могут получать пенсии до 80 тысяч рублей.

Более 30 тысяч рублей составят пенсионный выплаты и у представителей судебной системы, их размер будет зависеть от выслуги. При стаже работы более 20 лет судья вправе выбрать получение пенсии на общих основаниях или пожизненные ежемесячные выплаты в размере 80 процентов от среднего заработка.

Экономист напомнила и о возможности более раннего выходя на пенсию при достижении определенного стажа для отдельных профессий, связанных со сложными условиями труда. К ним относятся сотрудники силовых ведомств, вредных производств, аварийных служб, бюджетной сферы, образования и медицины, а также военнослужащие, работники авиации и космонавты.

Такие граждане получают более высокое пенсионное обеспечение, добавила Григорьева. По законодательству им также положен ряд льгот — бесплатные путевки, проезд на транспорте и доплаты на ЖКХ, отметила она. На подобные «немонетизированные» прибавки к пенсии, которые «подтягивают» ее размер к 30 тысячам, могут претендовать и другие специалисты — например, работники химических производств, бурения, добычи и переработки нефти, газа, угля и сланца, металлообработки, связи, транспорта и атомной промышленности.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил, что некоторые россияне могут остаться без пенсии по старости при несоблюдении ряда условий. По словам юриста, отказать в выплатах могут либо из-за нехватки стажа, либо недостатка индивидуальных пенсионных накоплений (коэффициентов). Для получения пенсии необходимо иметь стаж работы минимум 14 лет и 25,8 пенсионных балла, напомнил он.

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Источник — lenta.ru
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