07.08.2023 | 11:59

Максимальный срок расселения ветхого и аварийного жилья в России предложили ограничить тремя месяцами. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму осенью. О том, что требования по расселению аварийного жилья захотели ужесточить, заявил заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ в Самаре, член ЛДПР Владимир Кошелев после выездного заседания, его слова передают «Ведомости».

Депутат пояснил, что расселение аварийных домов нередко происходит неравномерно — в этом случае новые квартиры получает только часть жильцов, тогда как другая часть продолжает находиться в непригодных условиях.

Кроме того, авторы инициативы хотят выдвинуть требование для властей регионов поднять цены закупки жилья для переселенцев и отдельных категорий граждан на уровень нормативов Минстроя. За нарушение данных правил авторы законопроекта предлагают привлекать чиновников к ответственности, вплоть до уголовной.

Депутат думы Астраханской области Олег Шеин, который заседал в пяти созывах Госдумы, отметил, что в законопроекте есть ряд неоднозначных моментов. Согласно действующему законодательству, срок с момента признания дома аварийным до «момента, когда чиновники могут что-то предложить людям», составляет два года. По словам Шеина, если эту норму не отменят, то в течение трех месяцев из аварийного дома людей «выгонят», а деньги им достанутся лишь через два года.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов убежден, что утверждение периода в три месяца для расселения аварийного жилья грозит еще большим срывом дедлайнов. Специалист объяснил, что власти не всегда успевают решить этот вопрос даже в соответствии с установленными на данный момент сроками.

При наихудшем сценарии, сообщил он, граждане могут на достаточно длительный срок лишиться и жилья, и компенсации. Горбунов заключил, что понадобится или «существенно скорректировать» поправку, или отклонить ее во избежание негативных последствий.

В июле стало известно, что россияне, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года, получат новое до конца 2024-го.