В Госдуме рассказали о провоевавшем на СВО девять месяцев без зарплаты бойце

27.07.2023 | 17:23

Призванный на специальную военную операцию (СВО) россиянин ни разу не получил зарплаты за более чем девять месяцев службы. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам депутата, мужчина был мобилизован в ряды Вооруженных сил в сентябре. С тех пор он ни разу не получал положенного ему денежного довольствия, подчеркнул Иванов.

Парламентарий назвал описанный им случай уникальным, отметил, что прежде он сталкивался с задержкой выплат только на несколько месяцев. «Но чтобы почти год — такого никогда», — заверил он.

В связи с нарушением прав военнослужащего Иванов направил запрос в Главную военную прокуратуру. «Будем разбираться», — заключил депутат.

Ранее участника СВО из Свердловской области лишили денежных выплат из-за ошибки при оформлении документов. За четыре месяца, проведенные в зоне боевых действий, мужчина ни разу не получил зарплату, а также получил отказ в предоставлении отпуска. Сестра военнослужащего обратилась за помощью в органы прокуратуры.