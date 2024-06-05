В Госдуме поставили точку в вопросе введения налогов на домашних животных

05.06.2024 | 14:46

Есть люди, которые говорят о том, что, если в России регистрируют домашних животных, значит, когда-нибудь на них введут налоги, рассказал первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В беседе с «Лентой.ру» он поставил точку в этом вопросе.

«У нас сейчас есть всякие горячие головы, которые говорят, что раз регистрируют, значит, когда-нибудь налог введут. Налогов на домашних животных в России не будет никогда. Есть действительно страны, которые это вводят, но у нас совершенно другая традиция и практика владения животными. У нас есть люди, которые собирают по 5, по 7 животных. С них что, еще и налоги брать? Нет, надо, наоборот, спасибо людям сказать. У нас все-таки животное - это член семьи, так повелось, а члены семьи у нас налогами не облагаются, поэтому у нас налогов на животных не будет, а регистрация - это возможность отыскать животное и отыскать владельца, то есть решить те проблемы, которые сегодня, к сожалению, нерешаемы», - высказался депутат.

Ранее стало известно, что Минприроды готовит законопроект, предполагающий присвоение питомцам уникальных идентификационных номеров в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) в области ветеринарии. Будет ли нужно маркировать само животное и будет ли учет обязательным инструментом, пока неясно.

В разговоре с «Лентой.ру» Бурматов выступил за то, чтобы распространить практику регистрации домашних питомцев на всю Россию, а также рассказал о том, как сейчас мера реализована в некоторых регионах.