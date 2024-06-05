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В стране и мире

Желающим присвоить соседскую заброшенную дачу россиянам дали совет

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Россияне могут получить заброшенный приусадебный участок на законных основаниях. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Если понравившийся заброшенный участок имеет владельца, россиянину придется отыскать его и приобрести землю в собственность.

Если владельца не удалось найти, имущество становится бесхозным. Чтобы объект признали таковым, муниципалитетом должны быть внесены в ЕГРН специальные сведения. При этом приобрести на торгах дом можно будет только через год после постановки бесхозной недвижимости на учет.

Чаплин также напомнил о понятии «приобретательная давность». По закону, если граждане или юрлица не являются собственниками имущества, но ухаживают и владеют им как своим собственным в течение 15 лет, у них появляется возможность ее приобрести. Для этого необходимо обратиться в суд и предоставить соответствующие доказательства.

Ранее юрист Сергей Ефимов предупредил дачников о незаконности покушений на свободную землю соседних участков. По его словам, собственники якобы бесхозной земли могут объявиться в любой момент.

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Источник — lenta.ru
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