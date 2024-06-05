Российский священник предрек ядерный апокалипсис

05.06.2024 | 14:14

Ядерный апокалипсис неизбежно наступит из-за людей, которые не ходят в храмы и не хотят каяться. Об этом заявил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Алуште Игорь Сильченков на проповеди в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Видео проповеди крымский священник опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам Сильченкова, во время пандемии COVID-19 многие умирали, в том числе священники и монахи, но народ не покаялся и даже меньше стал ходить в храмы. «Теперь война. Там сын погибает на фронте, а мать даже в церковь не зашла», — заявил он. Сильченков убежден, что таким образом бог наказывает людей за отсутствие веры. «А дальше будет ядерный апокалипсис, — предрек священнослужитель. — Его уже всерьез обсуждают».

В подтверждение своих слов Сильченков привел высказывание президента России Владимира Путина. «А президент еще несколько лет назад сказал, что мы будем в царствии небесном, а они сдохнут. Речь вот об этом идет, что ядерная война на носу уже», — предупредил священнослужитель.

Сильченков уверен, что ядерная война еще не началась только благодаря «маленькой кучке верующих в русском народе», которые действительно стараются жить в соответствии с божьей волей, регулярно исповедуясь и причащаясь. Остальные же «до сих пор выясняют, какая машина у священника», забывая, что жизнь бессмысленна, «если люди не идут в царствие небесное».

«Поэтому, чтобы победить в этой гражданской войне и чтобы не было ядерного апокалипсиса в нашем поколении, надо просто нам всем покаяться», — резюмировал Сильченков, подчеркнув, что гуманитарная помощь военным — благое дело, но главная помощь солдатам заключается именно в молитве.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) в беседе с журналистом Романом Головановым связал вакцины, маски, прививки, социальные сети и теракт в США 11 сентября с тайными силами и поклонением Сатане.