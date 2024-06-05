Сетевое издание|18+|Среда|5 июн 2024|15:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Российский священник предрек ядерный апокалипсис

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ядерный апокалипсис неизбежно наступит из-за людей, которые не ходят в храмы и не хотят каяться. Об этом заявил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Алуште Игорь Сильченков на проповеди в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Видео проповеди крымский священник опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам Сильченкова, во время пандемии COVID-19 многие умирали, в том числе священники и монахи, но народ не покаялся и даже меньше стал ходить в храмы. «Теперь война. Там сын погибает на фронте, а мать даже в церковь не зашла», — заявил он. Сильченков убежден, что таким образом бог наказывает людей за отсутствие веры. «А дальше будет ядерный апокалипсис, — предрек священнослужитель. — Его уже всерьез обсуждают».

В подтверждение своих слов Сильченков привел высказывание президента России Владимира Путина. «А президент еще несколько лет назад сказал, что мы будем в царствии небесном, а они сдохнут. Речь вот об этом идет, что ядерная война на носу уже», — предупредил священнослужитель.

Сильченков уверен, что ядерная война еще не началась только благодаря «маленькой кучке верующих в русском народе», которые действительно стараются жить в соответствии с божьей волей, регулярно исповедуясь и причащаясь. Остальные же «до сих пор выясняют, какая машина у священника», забывая, что жизнь бессмысленна, «если люди не идут в царствие небесное».

«Поэтому, чтобы победить в этой гражданской войне и чтобы не было ядерного апокалипсиса в нашем поколении, надо просто нам всем покаяться», — резюмировал Сильченков, подчеркнув, что гуманитарная помощь военным — благое дело, но главная помощь солдатам заключается именно в молитве.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) в беседе с журналистом Романом Головановым связал вакцины, маски, прививки, социальные сети и теракт в США 11 сентября с тайными силами и поклонением Сатане.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте