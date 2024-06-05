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В стране и мире

В Генштабе России назвали возможную дату окончания СВО

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Специальная военная операция (СВО) закончится в 2024 году перемалыванием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Эту возможную дату окончания СВО назвал замглавы Главного военно-политического управления Генштаба (ГВПУ) Апты Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

По словам Алаудинова, Россия сможет уничтожить силы, которые ВСУ собрали за последнее время. Он добавил, что у России есть серьезный военный ресурс.

«Абсолютно не отступаю от своих слов: я считаю, что этот [2024] год завершится победой России», — подчеркнул офицер.

Ранее Алаудинов говорил, что задачи спецназа «Ахмат» не менялись с самого начала, и Россия готовится к решающему бою. Он пообещал делать все, чтобы СВО завершилась в 2024 году. По словам командира «Ахмата», оперативная обстановка находится под контролем российских военных.

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Источник — lenta.ru
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