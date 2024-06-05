Нарколог раскрыл правду о «гене алкоголизма»

05.06.2024 | 15:56

Склонность к злоупотреблению алкоголем действительно может быть связана с наследственностью, заявил нарколог Дмитрий Болдырев. Правду о существовании «гена алкоголизма» он раскрыл в комментарии для aif.ru.

«Гены, точнее, повреждения в некоторых локусах хромосом, которые чаще встречаются у зависимых людей, действительно существуют. Однако они не имеют привязки к национальности», - рассказал врач.

При этом Болдырев отметил, что наличие этих повреждений не означает, что у человека обязательно будут проблемы с алкоголем. Он объяснил, что большое влияние на формирование зависимости оказывает среда, в которой растет ребенок.

«Многочисленные исследования, в том числе и с участием близнецов, показали, что дети, которых изъяли у пьющих родителей и передали в благополучные семьи, не становятся алкоголиками. Те, кто ни разу не видели своих родителей пьяными, никогда не будут усердствовать в приеме алкоголя», - подчеркнул нарколог.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.