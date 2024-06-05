В стране и мире

В России двоих чиновников избили под окнами администрации

В Рязани чиновников избили под окнами администрации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Два заместителя главы администрации Рязанского района хотели разнять дерущихся около здания подростков. Увидев мужчин в деловых костюмах, школьники переключили свое внимание на них.

Борис Ясинский получил сотрясение мозга, его коллега Денис Турханов также получил травмы, сведений о характере которых не приводится.

Оба чиновника зафиксировали побои и написали заявления в полицию. Напавшим на них школьникам грозит уголовная ответственность.

Ранее в Омской области глава одного из муниципальных районов избил подчиненного. Пострадавшего, которым оказался глава сельсовета, госпитализировали с сотрясением мозга. Главу района оштрафовали на десять тысяч рублей, также ему на год запретили занимать руководящие посты.

