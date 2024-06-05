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В стране и мире

Россиянам назвали опасные для хранения в машине летом вещи

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Оставленный в машине летом пауэрбанк может взорваться и вызвать пожар. Опасные для хранения в авто вещи назвал россиянам руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, летом температура в салоне может достигать 50 градусов Цельсия. В таких условиях рискует загореться любой источник питания.

В то время как безопасная температура для зажигалки, аккумуляторной батареи, пауэрбанка или телефона - максимум 23-25 градусов Цельсия.

«Если она поднимается выше, эти устройства начинают нагреваться, в них происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию. Пауэрбанк, например, может выделять водород, который является очень сильным взрывчатым веществом. То есть помимо пожара может быть еще и взрыв», - пояснил Победоносцев и добавил, что опасно оставлять в жару в машине емкости с газом и любые баллончики, которые находятся под давлением.

Ранее водителям назвали способы сэкономить на техобслуживании автомобиля. Не критичной, например, будет замена оригинального салонного фильтра на недорогие аналоги от известных брендов.

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Источник — lenta.ru
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