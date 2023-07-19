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В стране и мире

Раскрыт рост цен на легковушки в России

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В 2023 году средняя стоимость легкового автомобиля на российском рынке выросла до 2,6 миллиона рублей, прирост в сравнении с прошлогодними значениями составил 13,5 процента. В 2022 году показатель находился на уровне 2,29 миллиона рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на презентацию ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РАД).

В России также увеличилась средняя стоимость подержанных легковых автомобилей. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на девять процентов и достиг 1,3 миллиона рублей. Таким образом, средняя стоимость подержанного легкового автомобиля оказалась в два раза ниже средней цены новой машины.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» представили собственный обзор цен на подержанные автомобили. Согласно данным, средняя стоимость машин с пробегом на российском рынке по итогам первой половины 2023 года увеличилась на 7,8 процента, до 1,417 миллиона рублей.

То есть в январе показатель был на 102,7 тысячи рублей ниже и составлял около 1,315 миллиона рублей. При этом в годовом выражении прирост оказался еще более значительным. По сравнению с июлем 2022-го средняя стоимость подержанных автомобилей в России увеличилась на 15,8 процента, или на 193,6 тысячи рублей.

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Источник — lenta.ru
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