Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 июл 2023|15:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

В Госдуме оценили возможность повышения пенсионного возраста

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила возможность повышения пенсионного возраста. Ее слова передает Ura.ru.

Депутат заявила, что в России не планируется очередное повышение возраста выхода на пенсию, так как для этого нет оснований, хотя страна и испытывает демографические проблемы, связанные с низкой рождаемостью в 1990-х годах.

«Повышение пенсионного возраста не предвидится, потому что для этого нет оснований, потому что мы еще не вступили в десятку долгожителей. У нас нет предпосылок, чтобы дальше повышать пенсионный возраст», — высказалась Бессараб и добавила, что возраст выхода на пенсию должен коррелировать со средней продолжительностью жизни.

Политик напомнила, что в стране продолжается постепенное повышение пенсионного возраста. «Сегодня мы находимся в состоянии продолжающегося переходного периода. Мы выйдем на показатели пенсионного возраста, установленного новым законодательством, в 2028 году. Это будет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин», — отметила парламентарий. При этом, как отметила Бессараб, сохраняется досрочное право выхода на пенсию для граждан, которые работают в особых, вредных, опасных условиях труда.

Ранее директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская допустила, что в России произойдет пересмотр пенсионного возраста. Андриевская объяснила, что главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте