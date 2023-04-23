В экзамен на права включили вопросы про электросамокаты

23.04.2023 | 12:53

МВД включило в теоретический экзамен на водительские права вопросы про правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что скорректировали билеты в связи с изменившимися с 1 марта правилами дорожного движения.

В новой версии ПДД особое внимание уделено СИМ: электросамокатам, электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколесам и другим подобным средствам. Теперь они займут промежуточное положение между пешеходами и велосипедистами.

В обновленных правилах разъясняется, как нужно двигаться водителям СИМ и какие запреты на них распространяются. Также с 1 марта перевозка пассажиров на мопедах и скутерах запрещается во всех случаях.

Ранее сообщалось, что основные причины аварий с участием прокатных электросамокатов - неровность дорожного покрытия, невнимательность пользователей и потеря управления. Снижению аварийности поспособствовало ограничение максимальной скорости самоката до 25 километров в час и введение множества «медленных» зон.