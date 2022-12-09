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В стране и мире

Сенатор рассказал о новом указе для возобновления частичной мобилизации

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С 21 сентября 2022 года в России указом президента страны Владимира Путина была объявлена частичная мобилизация. В ее рамках в ряды вооруженных сил РФ для участия в специальной военной операции было призвано 300 000 запасников.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о завершении в стране частичной мобилизации.

«Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», - заявил Шойгу.

Уже больше месяца в сети продолжаются споры. Россияне продолжают ждать документ о завершении мобилизационных мероприятий, хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, к такому заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации главы государства.

Необходимости в указе президента о завершении в России частичной мобилизации нет, поскольку власти не могут «выпускать по документу» при каждой общественно-значимой ситуации, считает сенатор, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас.

«С политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей», - заявил сенатор в интервью изданию «Ведомости».

По словам Клишаса, власть не может знать, потребуется новая волна мобилизации или нет.

«Но если появится такая необходимость, для объявления новой волны мобилизации понадобится соответствующее решение президента, новый указ – ведь нынешняя мобилизация завершена. Власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от того, как все там будет складываться», - выразил мнение сенатор.

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