В Госдуме рассказали о возможности командира части вернуть мобилизованного домой

03.11.2022 | 11:01

В стране завершилась частичная мобилизация, которую 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, указ о завершении частичной мобилизации не нужен.

«Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен», - заявил пресс-секретарь президента.

«Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», - отметил представитель Кремля.

В сети обратили внимание на четвертый пункт указа президента о частичной мобилизации. В нем сказано, что «контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом».

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил изданию «Подъём», что окончание мобилизации может определить командир части и именно он принимает решение о прекращении контрактов.

«Окончанием мобилизации является решение командира части, указ командира части, куда они [мобилизованные] попадают в список личного состава. С юридической точки зрения указ президента не нужен», - выразил свое мнение Швыткин.