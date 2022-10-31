Госдума: указа о завершении мобилизации не может быть до победы

31.10.2022 | 23:06

В Государственной думе РФ допустили, что указа главы государства об окончании частичной мобилизации не будет.

Президент РФ Владимир Путин не может выпустить указ об окончании частичной мобилизации, потому что Россия еще не победила, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев.

«Указа президента о завершении частичной мобилизации быть не может. Первый указ о мобилизации, а второй будет уже о демобилизации, это когда мы победим, выполним поставленные задачи», - цитирует Гурулева «Царьград».

Депутат отметил, что набор россиян из запаса завершен, но пока продолжается их подготовка.

Части и соединения еще формируются, идут командно-штабные тренировки. Гурулев указал, что этот процесс занимает много времени.

Ранее Минобороны РФ дало официальный комментарий по завершению частичной мобилизации и раздачи повесток.

«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», - сообщили в ведомстве.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, будет ли указ о завершении частичной мобилизации. Представитель Кремля отреагировал следуюшими словами: «Мы проинформируем вас дополнительно».