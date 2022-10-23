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Стало известно о подготовке к использованию на Украине ядерного боеприпаса

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На Украине полным ходом идет подготовка к использованию «грязной бомбы».

Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине — по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, сообщат РИА Новости.

Главная задача властей Украины - дискредитация России. После подобной провокации киевский режим сможет обвинить Российскую Федерацию в использовании оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий.

Это приведет к запуску мощной антироссийской кампании, о чем уже неоднократно заявляли США и ряд европейских государств.

Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана.

Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии, пишет РИА Новости.

В настоящий момент по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.

Организаторы провокации рассчитывают, что после воплощения их планов в жизнь, Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.

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Источник — ria.ru
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