Пензенец заказал в интернете угрозу взорвать работодателя

08.11.2023 | 09:19

23-летний пензенец угрожал взорвать предприятие, из которого его уволили, и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В июне молодой человек устроился распиловщиком в мебельный цех. Через некоторое время он выяснил, что официально его не провели и зарплату не дадут. А в сентябре пензенца и вовсе уволили.

Разозлившись, молодой человек решил отомстить обидчикам - руководству и бывшим коллегам. Он заказал через мессенджер анонимный звонок экс-начальнику с угрозами расправы и взрыва, заплатив за это 16 000 рублей.

Исполнитель оказался добросовестным: руководителю мебельного предприятия позвонили на мобильный и пообещали привести в действие взрывное устройство. Тот сразу обратился в полицию.

«Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили инициатора заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Возбуждено уголовное дело», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.