Пензенцев напугали звуки взрывов и самолеты над городом

13.01.2024 | 10:12

Утром субботы, 13 января, жителей Пензы и нескольких районов области встревожили звуки взрывов и пролетающие в небе самолеты. Эта тема активно обсуждается в мессенджерах и соцсетях.

«Что за взрывы слышатся на улице? В 7:52 что-то бахнуло, в 7:56 - еще раз», - задал вопрос один из жителей Пензы.

«В Веселовке 2 взрыва слышно было. Промежутком 2-3 мин. Отдача от земли была, поэтому понятно, что не самолеты. Минут через 5 пролетели 7 военных в одном направлении - подняты с базы Саратова (если смотреть по траектории) и отправились в направлении Мордовии +/-... может, ближе, может, дальше. Не паникуем», - обрисовал ситуацию другой.

О хлопках сообщили жители не только областного центра, но и Бессоновки, Каменки, Иссы. Некоторые предположили, что сработала система ПВО, сбившая беспилотник.

Также пензенцы отметили, что в небе пролетели самолеты, непохожие на пассажирские. Многие пришли к выводу, что громкие хлопки связаны с преодолением звукового барьера.

В феврале 2023 года пензенцев также напугал громкий хлопок, похожий на взрыв.

«Фоткала «красивый красный след от самолета», а оно резко полетело вертикально вверх, след быстро растворялся. Разница между фото - секунд 5. Еще секунды через 3 после 2-го фото раздался «тыдыщ», от которого тряслись окна. Переход на сверхзвук это был», - сообщила читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

Эксперт в области авиации Сергей Назаров разъяснил, что такой звук является следствием прохождения по территории Пензенской области воздушной волны от аппарата, который способен летать со скоростью, превышающей скорость звука.

«Это не переход, не взрыв, а именно толкаемая перед ним волна», - уточнил он.