В Минфине заявили о договоренностях по мерам увеличения налогов для граждан

17.10.2022 | 16:31

С 1 января 2021 года в России действует прогрессивная налоговая ставка по налогу на доходы физических лиц.

13 процентов, если совокупность налоговых баз за налоговый период была менее 5 миллионов рублей или равна этой сумме, 650 тысяч рублей и 15 процентов с совокупности налоговых баз свыше 5 миллионов рублей.

В последние месяцы в сети и ряде СМИ периодически появлялись слухи, что НДФЛ может быть увеличен. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов поставил точку в этом вопросе, сообщает «Российская газета».

«Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае - вообще их трогать не будем», - сообщил Силуанов.

Глава Минфина отметил, что введенная ранее прогрессивная шкала налогообложения была введена для конкретной задачи - поддержки детей со сложным заболеванием.

По словам Силуанова, внебюджетный государственный фонд «Круг добра» в 2022 и 2023 году должен собрать примерно по 140 миллиардов рублей, что почти в два раза больше ожидания правительства РФ.

«Если говорить об увеличении прогрессии, то, на наш взгляд, это имеет отрицательный эффект на доверие к действиям правительства, властей», - выразил мнение Силуанов.