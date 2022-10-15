В Минтруде в три раза сократили ожидаемую прибавку к пенсии

15.10.2022 | 08:54

Озвученный Минтрудом размер индексации пенсий неработающих пенсионеров в 2023 году, вызывает у экспертов расхождения при расчете выплаты.

По мнению доцента кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, средняя пенсия пожилых россиян должна увеличиться на 3 100 рублей.

Она напомнила, что сейчас средний размер пенсии в России составляет 18 521 рубль.

«Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14,3 процента. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6 процента. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3 100 рублей, до 21 650 рублей», - отметила экономист в интервью агентству «Прайм».

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов в своем выступлении перед депутатами озвучил иную сумму прибавки к пенсии.

Чиновник отметил, что пенсионерам в 2023 году действительно проиндексируют выплаты на 2,6 процента выше уровня инфляции. Но по словам Пудова, при грядущем повышении пенсий будет учитываться уже прошедшая индексация.

«Сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и в 2024 году размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей, что с учётом произведённой индексации с 1 июня 2022 года обеспечивает рост пенсии выше уровня инфляции. В результате совокупная индексация... превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта», - заявил Пудов.