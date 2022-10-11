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В СМИ заявили о старте «второй волны» частичной мобилизации

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Во вторник, 11 октября, власти Ростовской области сообщили о получении нового мобилизационного задания от министерства обороны РФ, об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии», - сообщил Голубев.

Губернатор отметил, что за соблюдением всех процедур во время мобилизации будут следить представители военной и областной прокуратур, которые включены в состав специальной комиссии.

Очередной этап частичной мобилизации начался и в Курской области.

«Первый этап мобилизации полностью выполнен. Регион приступил ко второму этапу», - сообщили в пресс-службе местного правительства.

Издание Ya62.ru со ссылкой на «Вести. Воронеж» сообщило, что в Воронежской области на днях начнется так называемая вторая волна частичной мобилизации.

Регион получил новое «задание». По словам собеседника издания, воронежцев планируют призвать в три раза меньше, чем в первую волну.

При этом в Государственной думе РФ опровергли информацию о второй волне. Депутат Госдумы Швыткин заявил, что заявления глав российских регионов о начале «вторых» этапов частичной мобилизации не имеют под собой оснований, пишет «Парламентская газета».

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится», - сообщил Швыткин.

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