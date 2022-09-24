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В стране и мире

Стало известно о запрете выезда за пределы региона по спискам подлежащих мобилизации

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В ряде регионов России в связи с продолжающейся частичной мобилизацией вводятся ограничения на выезд граждан за пределы субъекта РФ.

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается», - говорится в приказе, который подписал военный комиссар республики Татарстан Сергей Погодин.

По сведениям ряда СМИ, аналогичные ограничения действуют в Самарской, Нижегородской, Курской областях, а также Республики Дагестан.

Военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков сообщил, что каких-либо ограничений в регионе нет.

«Речь о закрытии границ области не идет - у нас частичная мобилизация. Но я бы посоветовал всем, кто стоит на воинском учете, не уезжать никуда, а если уехали - вернуться», - сообщил Сурков.

А в Калининградской области, граждане, которым выписали, но еще не вручили повестки, не смогут выехать за ее пределы. Правительство Калининградской области сообщило, что все персональные данные подлежащих мобилизации людей заносятся в списки для запрета выезда из РФ.

«Либо человек уклоняется, или адрес неверно указан, либо он ее (повестку) еще не получил. Фамилии, имена и паспортные данные этих людей действительно переданы для ограничения текущего выезда из РФ. Если на паспортном контроле говорят, что выезд закрыт, это означает, что есть повестка», - заявили в пресс-службе правительства.

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