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В стране и мире

В Госдуме рассказали о дополнительной индексации пенсий и зарплат в 2022 году

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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась, указано в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«За неделю с 30 августа по 5 сентября дефляция составила минус 0,13 процента после минус 0,16 процента за неделю с 23 по 29 августа. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться – до 14,08 процента год к году (на 29 августа: 14,31 процента в годовом выражении)», - сказано в документе.

По мнению депутата Госдумы Сергея Миронова, это не повод для успокоения. Власти должны повысить реальные доходы россиян. В первую очередь – пенсионеров. Необходимо провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат на 10 процентов в 2022 году.

«За первые пять месяцев 2022 года исследования по товарным чекам показали, что с цены на продукты, лекарства, товары первой необходимости уже выросли на 20–25 процентов. Внеплановая индексация пенсий с 1 июня на 10 процентов не покрыла этот рост», - написал депутат в своем Telegram-канале.

Миронов считает, что дефляция в данном случае может быть тревожным показателем – доходы людей падают, и они переходят к «сберегательной модели поведения», откладывают покупки на потом. Кому-то вообще хватает только на еду, и сезонный фактор на рынке продовольствия создает лишь видимость благополучия.

«По официальным данным, по итогам первого квартала в России выросло число граждан, проживающих за чертой бедности – до 20,9 миллиона человек, чьи доходы ниже 12 916 рублей. Позднее Росстат сообщил, что по итогам второго квартала число таких людей снизилось сразу до 17,6 млн человек из-за соцвыплат. Тут все как обычно: подкинули немного деньжат, формально преодолели планку бедности и отчитались об успехах. Такой подход никогда не позволит победить бедность. И прожиточный минимум, и МРОТ надо повышать до реального уровня в 31 тысячу и 60 тысяч рублей, соответственно. И на это ориентировать размер пенсий, пособий и зарплаты», - отметил депутат.

Сергей Миронов предлагает провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат бюджетников уже в этом году еще на 10 процентов.

«В дальнейшем индексацию необходимо проводить ежеквартально, чтобы не было такого разрыва по времени между подорожанием и ежегодной прибавкой», - резюмировал Миронов.

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Гость||

Шо опять???

Гость||

Надо в заголовке писать - Миронов предлагает, чтобы время на чтение не тратить.


Имя: Гость
Комментарий:

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