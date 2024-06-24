Средняя зарплата пензенских врачей превысила 81 000 рублей

24.06.2024 | 10:09

В Пензенской области средняя зарплата врачей в мае составила 81 310 рублей 58 копеек. Аналогичный доход был у работников с высшим фармацевтическим образованием.

Такие данные в понедельник, 24 июня, опубликовал региональный ТФОМС, специалисты которого ежемесячно отслеживают размер поступающих докторам сумм.

Что касается среднего медицинского персонала, то зарплата представителей этого звена в мае достигла 41 176 рублей 37 копеек.

Ранее сообщалось, что, по данным ТФОМС, в 2023 году пензенские врачи получали в среднем по 77 251,98 рубля в месяц. У Росстата тот же показатель был чуть ниже - 76 746 рублей.

Как выяснилось, самые низкие в Приволжском федеральном округе зарплаты врачей зарегистрировали в Республике Мордовии (63 073 рубля), а самые высокие - в Татарстане (101 757 рублей) и Пермском крае (90 837 рублей).