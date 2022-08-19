Назван способ приобрести полис ОСАГО за 50 процентов от стоимости

19.08.2022 | 10:49

Санкционное давление стран Запада из-за специальной операции России на Украине серьезно отразилось на жизни большинства граждан РФ.

С российского рынка начали исчезать новые иномарки, возник дефицит оригинальных запчастей.

Из-за увеличения стоимости деталей для автомобилей ожидается подорожание полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В Банке России решили расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий владельцев автотранспортных средств на 26 процентов вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей.

Некоторые автолюбители уже отметили рост цен на полисы ОСАГО. По словам руководителя подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Ольги Бондаревой, у россиян еще есть возможность приобрести страховку на 50 процентов дешевле.

Снижению цены полиса ОСАГО, указывает Бондарева, поспособствует езда без аварий и ограничения числа допущенных к управлению транспортным средством водителей. Эксперт отметила, что в этом случае, скидка может составить 50 процентов. Специалист посоветовала внимательно сравнивать предложения страховых компаний.